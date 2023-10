ERC envia "senyals d'alarma" al PSOE per les negociacions i assenyala Montero

Asseguren que les converses "no estan anant bé"



BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

ERC ha comunicat formalment al PSOE que veu "senyals d'alarma" en les negociacions per a una investidura, i ha assenyalat la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, per la lentitud com avancen, han explicat fonts coneixedores a Europa Press.

Segons ha avançat TV3, els republicans han avisat que no volen una negociació "d'última hora" i han recordat que les carpetes de l'amnistia, el traspàs de Rodalies i el finançament van juntes.

Les mateixes fonts han assegurat que les negociacions "no estan anant bé" i que els republicans no acaben d'entendre els paràmetres de la negociació que planteja el PSOE.

També han dit que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, "tindrà l'ocasió" aquest dijous a la nit de traslladar aquesta idea al ministre de Presidència, Félix Bolaños, en la 28a Nit de l'Empresa de Cecot, a la qual tots dos assistiran.

"Si volen accelerar les negociacions s'han de moure, i no ens fa la sensació que ho facin", han afegit.

NEGOCIACIÓ "MÉS PROFUNDA"

La consellera de Vicepresidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, va avisar dimecres en unes declaracions a la premsa que les negociacions no avançaven.

"No podem dir que hi ha hagut un avenç i exigim una negociació molt més profunda" sobre el traspàs de Rodalies i el finançament autonòmic.

No obstant això, el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, va assegurar dimecres que, després de l'acord amb Sumar, veia la seva investidura "més a prop".