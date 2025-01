ERC engega la segona fase del seu congrés i celebrarà el plenari al març a Martorell (Barcelona)

Es debatran els estatuts, la ponència política i el projecte per "aconseguir la majoria social per a la independència"

BARCELONA, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

El Consell Nacional d'ERC ha aprovat formalment aquest dissabte engegar la segona fase del procés congressual del partit amb la convocatòria del Plenari del Congrés Nacional els dies 15 i 16 de març, que es farà en Ca n'Oliveras, a Martorell (Barcelona).

El Consell Nacional ha donat el vistiplau al reglament del plenari i la composició de les comissionis redactores dels documents congressuals, i ha aprovat crear la denominada 'comissió de la veritat' per esclarir les estructures paral·leles d'ERC que van fer controvertides campanyes comunicatives com els cartells difamatoris contra els Maragall.

El Consell Nacional, que s'ha constituït aquest dissabte després de la primera fase del congrés, ha triat com a presidenta de l'òrgan la portaveu del partit a l'Ajuntament de Viladecans (Barcelona), Bàrbara Lligadas, en substitució del president del grup d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové.

La resta dels membres de la taula del Consell Nacional seran Oriol Ribalta com a vicepresident, Estefania Rufach en la secretaria, i Montserrat Cuspinera i Carles Leiva com a vocals.

També s'han triat els membres de la Comissió de Garanties, la Comissió de Revisió Disciplinària, la Comissió Censora de Comptes i de la Comissió de Seguiment de Pactes.

COMENÇA LA COMISSIÓ DE LA VERITAT

Respecte a la comissió de la veritat, la presidirà l'exdiputat al Congrés Joan Tardà, i en formaran part l'exconseller de Justícia de la Generalitat Carles Mundó i l'advocada Marta Bolinches.

La comissió de la veritat va ser una mesura que va anunciar l'actual president d'ERC, Oriol Junqueras, durant la campanya de la primera fase del congrés, com a mesura per esclarir les polèmiques que han sacsejat l'organització pels actes de campanya paral·lels com els cartells difamatoris contra els germans Pasqual i Ernest Maragall i l'Alzheimer.

La comissió traslladarà les seves conclusions al plenari del congrés i es dissoldrà després de fer-ho amb l'objectiu de la direcció de "donar pas al futur i girar full" sobre aquest assumpte.

DOCUMENTS CONGRESSUALS

Al plenari del congrés es debatran tres documents: l'actualització dels estatuts, la ponència política --tots dos es voten a cada congrés--, i el document 'Objectiu 2031. Aconseguir la majoria social estable per aconseguir la independència', per oferir a Catalunya un "horitzó polític en clau nacional i independentista".

La direcció destaca que les comissions redactores estaran formades "majoritàriament" per persones que no formen part de l'executiva del partit, encara que tant els membres de 'Nova Esquerra Nacional' com de 'Foc Nou' --les candidatures alternatives a Junqueras en la primera fase del congrés-- han rebutjat formar-ne part.

Els documents es redactaran basant-se en una enquesta feta als militants per recollir-ne les aportacions i es presentaran a la militància el 3 de febrer, moment en què es podran presentar esmenes.

ESMENES

Perquè les esmenes es traslladin al plenari del congrés per a la seva votació, s'han d'aprovar per majoria a la secció territorial o sectorial en què el militant l'hagi presentat.

Fins al 18 de febrer es podran esmenar els documents, i es votaran territorialment fins al 4 de març, quan les comissionis redactores tindran vuit dies per negociar, transaccionar i demanar la retirada de les esmenes vives després d'aquesta fase.

RENOVACIÓ TERRITORIAL

Després del plenari, s'iniciarà a l'abril la tercera fase congressual amb la renovació de tots els òrgans regionals, comarcals i sectorials del partit.

Entre abril i maig, s'elegiran les noves executives sectorials i les regionals de Catalunya --que agrupen els militants per vegueries, excepte a la regió metropolitana de Barcelona--, i al maig i juny es renovaran les executives comarcals.

Es completarà així el procés congressual que el partit va iniciar després dels resultats de les eleccions al Parlament del 12 de maig i la dimissió d'Oriol Junqueras de la presidència del partit per optar a la reelecció.