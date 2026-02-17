ERC sobre els pressupostos a Catalunya: "Tenim paciència, qui no en té tanta és el país"

Sobre el burca, assegura que ERC "no estarà mai" a favor de la criminalització de l'islam
BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu adjunt d'ERC, Jordi Albert, ha exigit al Govern avançar cap a la negociació dels pressupostos de la Generalitat, que els republicans han condicionat als compromisos previs i a la recaptació de l'IRPF: "Tenim paciència, qui no té tanta paciència és el país".
"Si el Govern té pressa, és una bona notícia. Si en té tanta, haurà de demostrar que en té, complint els acords amb ERC", ha assenyalat en una roda de premsa aquest dimarts al Parlament.
També ha celebrat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hagi reincorporat al capdavant de l'executiu català i li ha demanat que "agafi les regnes" per afrontar els reptes que presenta Catalunya.
"Té una feina de por que ha d'assumir i que l'ha de fer de manera immediata, perquè aquest govern és un desgovern", ha sostingut Albert, al qual ha reclamat ambició i deixar de ser, en les seves paraules, una gestoria que ni gestiona ni és útil per a Catalunya.
BURCA I NICAB
En preguntar-li per la proposta de prohibició del burca i el nicab que es votarà aquest dimarts al Congrés, ha assegurat que ERC "no estarà mai" amb la criminalització dels seguidors d'una religió com, a parer seu, intenta fer Vox.
"Nosaltres no estarem mai abonant aquesta teoria i no criminalitzarem la religió islàmica. Per tant, que cadascú prengui les decisions que li correspon prendre", ha insistit en preguntar-li per la iniciativa de Junts en aquest sentit, que ha anunciat que rebutjarà la de Vox per presentar-ne una pròpia.