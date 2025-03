ERC, els Comuns i la CUP registren la petició d'un ple monogràfic sobre Rodalies

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -

Els grups d'ERC, els Comuns i la CUP al Parlament han registrat aquest dilluns una petició a la Mesa per celebrar un ple monogràfic a la cambra sobre Rodalies, han informat tots tres grups en un comunicat.

La sol·licitud demana que se substanciï un debat sobre "les múltiples i continuades incidències a la xarxa ferroviària de Catalunya" i es registra després d'una setmana amb diverses incidències i de l'acord entre el Govern i el Ministeri de Transports per dotar de més recursos humans Adif i Renfe.

Concretament, demanen explicacions sobre les contínues incidències a la xarxa ferroviària de Catalunya "i, en particular, a la xarxa de mitja distància i a la de rodalies", a més de les accions previstes per part del Govern per a la seva millora.

Així mateix, demanen que es debati sobre l'impuls i les millores a la xarxa, a més d'una calendarització, i que s'abordi "el traspàs integral de Rodalies".

Segons el reglament del Parlament, els plens monogràfics se celebren a iniciativa de dos grups parlamentaris o d'una cinquena part dels diputats, i la Mesa, d'acord amb la Junta de Portaveus, ha de decidir la data de substanciació.