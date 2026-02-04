ERC, els Comuns i la CUP demanen excloure Israel de l'MWC i altres congressos

Sol·liciten reunir-se amb el director de Fira per exigir-li que compleixi les resolucions del Parlament
BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -
Els grups d'ERC, els Comuns i la CUP al Parlament juntament amb les entitats Prou Complicitat i Setem Catalunya, han demanat que el Govern i Fira de Barcelona excloguin l'Estat d'Israel del Mobile World Congress (MWC), que se celebrarà del 2 al 5 de març i en el qual està previst que Israel compti amb un pavelló, a més d'altres congressos organitzats en aquestes instal·lacions.
En una roda de premsa aquest dimecres, els diputats Mar Besses (ERC), Andrés García Berrio (Comuns) i Laure Vega (CUP) han explicat que han presentat una proposta de resolució en la qual insten el Govern a adoptar "totes les mesures necessàries per evitar que hi hagi pavellons del Govern d'Israel, ni presència d'empreses armamentístiques o de qualsevol altre sector israelians o internacionals que es lucrin del genocidi, l'ocupació, l'apartheid i la colonització del poble palestí" en l'MWC i altres congressos.
Han recordat que el 24 de juliol del 2025 el Parlament ja va aprovar una resolució que reclamava al Govern traslladar al consell d'administració de Fira de Barcelona --consorci en el qual tenen majoria la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona-- que no permetés que hi hagués aquests pavellons en els congressos organitzats en aquestes instal·lacions.
Berrio també ha detallat que els tres grups parlamentaris han demanat una reunió amb el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, per traslladar-li que "no pot ser que la Fira i el seu director no estiguin complint les resolucions del Parlament i les obligacions de prevenir, evitar i sancionar el delicte de genocidi".
ISRAEL A L'ISE
Per la seva banda, Besses també ha criticat que la fira audiovisual Integrated Systems Europe (ISE), que se celebra aquesta setmana a Fira de Barcelona, compti amb la presència de "14 empreses israelianes, algunes de les quals proporcionen directament serveis i tecnologia a l'exèrcit d'Israel", i ha afegit que, si no hi ha una rectificació, l'MWC també ho farà.
Per part de la CUP, Vega ha demanat al Govern que passi de les paraules als fets, i ha recordat que només aquest mateix dimecres hi ha hagut 18 morts a Gaza, ente els quals un nadó de 5 mesos: "En aquest pavelló, quan es volen vendre aquestes armes, que tenen especial pedigrí, és perquè estan testades sobre persones. Aquest nadó de 5 mesos que ha mort és una bona garantia de que aquesta indústria funciona bé".
La representant de Prou Complicitat Alys Samson ha recordat que l'Ajuntament de Barcelona també va aprovar una resolució en el mateix sentit que la del Parlament, i ha qualificat d'"intolerable" que les institucions catalanes estiguin fallant en la seva obligació amb el dret internacional.
A més, la representant de Setem Catalunya Roberta Parrilla ha acusat empreses com Amazon, Google i Meta de ser "còmplices del genocidi", ja que proporcionen al Govern d'Israel serveis de núvol, intel·ligència artificial i altres serveis de computació, i assegura que censuren continguts a favor de Palestina en les seves plataformes.