ERC, els Comuns i la CUP demanen una comissió per estudiar l'efecte de la IA i les plataformes en el mercat de treball

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -

Els grups d'ERC, els Comuns i la CUP al Parlament han proposat crear una comissió d'estudi a la cambra catalana per estudiar l'impacte de la intel·ligència artificial i l'economia de plataformes, d'"empreses com Amazon o Glovo", en el mercat de treball i el comerç de proximitat.

En un comunicat conjunt aquest dijous, les tres formacions han criticat que "l'economia de plataformes i les noves tecnologies poden perjudicar els drets laborals".

Consideren que la digitalització del mercat de treball o el desenvolupament de la intel·ligència artificial "sovint tenen el potencial de decantar la balança a favor del capital i en detriment de les persones treballadores".

Els tres grups han apostat per buscar solucions legislatives concretes per resoldre "les conseqüències negatives tant de l'economia de plataformes com de la IA en el mercat de treball", i han defensat que aquesta comissió serveixi per recopilar informació sobre aquests fenòmens i establir unes bases per regular-ne l'impacte.

Aquesta iniciativa registrada conjuntament pels tres grups prové d'una moció impulsada pels republicans i aprovada pel ple en la passada legislatura.