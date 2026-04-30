ERC, Comuns i CUP demanen aturar el ple del Parlament per la captura de la Flotilla

BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -
Els grups d'ERC, els Comuns i la CUP al Parlament han reclamat que se suspengui el ple d'aquest dijous després de la captura per part de l'exèrcit d'Israel de 175 activistes de la Global Summud Flotilla aquest dimecres a la nit que es trobaven en aigües internacionals.
En una roda de premsa, els diputats Ana Balsera (ERC), Andrés García Berrio (Comuns) i Pilar Castillejo (CUP) han explicat que sol·licitaran una reunió extraordinària de la Junta de Portaveus per debatre sobre la paralització del ple i també per impulsar, juntament amb el grup del PSC-Units, una declaració institucional contra la intervenció "il·legal" d'Israel en la missió humanitària.
El ple es va suspendre el passat 2 d'octubre quan l'exèrcit israelià va intervenir l'anterior missió de la Flotilla rumb a Gaza, en la qual participava la mateixa Castillejo, i aquesta decisió es va acordar amb el suport del PSC-Units, ERC, els Comuns i la CUP, i amb el vot en contra de Junts, el PP, Vox i Aliança Catalana (AC).
Balsera ha afirmat que en aquesta ocasió no poden confirmar si els socialistes faran costat a la paralització de la sessió plenària, tot i que sí compten amb el seu suport per a la declaració institucional, que només es podrà llegir en el ple si obté un suport de com a mínim dos terços.
20 CATALANS
Per la seva banda, Berrio ha reclamat que no es normalitzi que hi hagi "estats autoritaris que infringeixen de manera sistemàtica el dret internacional", ha concretat que hi ha unes 20 persones catalanes capturades per Israel, i ha assegurat que la intervenció de l'exèrcit israelià d'una part dels vaixells de la Flotilla és un acte de pirateria que pot ser punible a nivell internacional.
La diputada cupaire ha reclamat que des de Catalunya "es faci tot el possible" per donar suport als activistes capturats i que el Parlament es posicioni com ho va fer amb l'anterior missió i condemni l'actuació il·legal d'Israel, que ha qualificat d'Estat genocida.
"Confiem que hi hagi un ampli consens en aquest Parlament per defensar el dret internacional i contra aquesta detenció il·legal de persones catalanes i també d'altres activistes a nivell internacional", ha respost Berrio preguntat per si compten amb el suport de Junts per a la declaració institucional.