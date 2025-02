ERC eliminarà de la seva ponència la creació d'un consorci entre l'AEAT i l'ATC

Alamany assegura que no és la via d'ERC: "Ens autoesmenarem perquè quedi ben clar"

BARCELONA, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha anunciat que ERC eliminarà de la seva ponència política, que es debatrà en el 30è Congrés del partit el 15 i 16 de març, la possibilitat de crear un consorci entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i l'Agència Tributària Catalana (ATC) per a un "traspàs progressiu" de la recaptació d'impostos.

En una roda de premsa aquest dilluns, Alamany ha explicat que presentaran una autoesmena, que no haurà de ser votada en el Congrés, per la qual eliminaran el paràgraf de la ponència en què contemplaven aquesta possibilitat, ja que consideren que "no és una via" possible per a ERC.

"Estem en el tot o res. Catalunya crec que fa massa temps que espera", ha subratllat Alamany, que ha sostingut que l'esperit de la ponència política era defensar el finançament singular i considera que aquest fragment del text que eliminaran era susceptible de malinterpretació.

El document polític explica que per implementar el desenvolupament de la hisenda catalana i que gestioni la recaptació d'impostos caldria abordar durant el 2025 la formalització de l'acord en la Comissió Bilateral i impulsar les modificacions legislatives necessàries, i després afegeix: "Després, hi ha la possibilitat de crear un consorci entre l'AEAT i l'ATC per fer un traspàs progressiu".

REFERÈNCIA A L'ESTATUT

Alamany ha sostingut que en la ponència volien fer referència al fet que l'Estatut de Catalunya esmenta la possibilitat de crear aquest consorci, però ha insistit que "aquesta no és la via que ha triat ERC políticament en els últims mesos i en la investidura d'Illa".

"Com que pot suscitar malinterpretació, una qüestió que és de context i no de posicionament polític, ho esmenarem. Ens autoesmenarem perquè quedi ben clar i no quedi cap mena de dubte sobre aquest tema", ha subratllat.