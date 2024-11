ERC elegeix president aquest dissabte enmig de la divisió interna i després de la reculada electoral

Junqueras opta a la reelecció en què s'ha convertit també en un plebiscit sobre ell

La militància d'ERC decideix aquest dissabte en un congrés al seu president i a una nova direcció enmig de la divisió interna i després dels mals resultats electorals obtinguts en les últimes convocatòries.

El cens electoral està format per 8.030 militants que triaran entre tres candidatures: 'Militància Decidim', que lidera el candidat a la reelecció i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras; 'Nova Esquerra Nacional', amb l'exalcalde de Vilassar de Mar (Barcelona) Xavier Godàs com a candidat a president, i 'Foc Nou', amb l'exregidora de Sabadell (Barcelona) Helena Solà al capdavant.

La votació serà telemàtica encara que s'habilitaran punts de suport en diferents ciutats, començarà a les 9 i acabarà a les 20, moment en què se sabran els resultats i intervindran els representants de les candidatures davant dels mitjans.

CAP Al 30-N

La convocatòria del congrés es va precipitar per l'anunci de dimissió de Junqueras després de les eleccions catalanes de maig, que van suposar una important pèrdua de suport electoral al partit, seguint el cicle de reculada en vots iniciat a les municipals i generals del 2023.

El camí fins al congrés ha estat marcat per la divisió interna, especialment al voltant de Junqueras, la qual cosa ho ha convertit també en un plebiscit sobre la seva figura, i, encara que totes les candidatures s'hagin compromès a "recosir" el partit després del congrés, tant aquest tema com la polèmica sobre l'estructura B' han empitjorat la campanya.

El més evident exemple de la divisió és el divorci del tàndem de 13 anys al capdavant del partit entre Junqueras i la secretària general en funcions, Marta Rovira, que ha explicitat el seu suport a Godàs i ha demanat "nous lideratges", després d'una etapa marcada per l'ascens electoral, l'1-O i les seves conseqüències judicials amb l'empresonament de Junqueras i el trasllat de Rovira a Suïssa.

RELACIÓ AMB EL PSC

La dimissió de Junqueras va antecedir a les negociacions amb el PSC per a la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, i a la consulta a la militància, que va avalar investir-lo a principis d'agost.

El debat sobre la relació amb el PSC en la Generalitat --i per extensió amb el PSOE al Govern-- ha protagonitzat la campanya, amb el consens entre 'Militància Decidim' i 'Nova Esquerra Nacional' a exigir el compliment dels acords, i la petició per part de 'Foc Nou' de consultar en menys d'un any a la militància per trencar-los si no es constaten avanços.

Godàs i Solà proposen separar partit de Govern i canviar els estatuts perquè el president d'ERC no sigui candidat a la Generalitat, cosa que no comparteix Junqueras, que "estaria predisposat" a presentar-s'hi si no estigués inhabilitat.

CARTELLS

Als últims mesos, l'atenció s'ha centrat al voltant de la crisi per l'estructura paral·lela del partit per fer actes de contracampanya amb els cartells sobre l'Alzheimer i altres polèmiques, de la qual totes les candidatures s'han desmarcat i han assegurat que no tenien coneixement.

Junqueras ha proposat crear una 'comissió de la veritat' per esclarir l'assumpte i Solà ha apostat per fer una auditoria externa, mentre que Godàs ha assenyalat que confia en el partit i en la comissió de garanties, a la qual ha demanat celeritat i ha criticat que es "desconfiï" dels òrgans de la formació.

CANDIDATURES

La candidata de Junqueras a la secretaria general és la presidenta d'ERC en l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, i formarien part de l'executiva l'eurodiputada Diana Riba com a adjunta a la presidència; l'exregidor de Mollet (Barcelona) Oriol López com a secretari general adjunt; i l'exregidor de Rubí (Barcelona) Arés Tubau com a secretària general adjunta i responsable de Feminismes i LGTBI+.

A Godàs li acompanya l'exdiputada Alba Camps optant a la secretaria general i completarien la cúpula la diputada Raquel Sans com a vicepresidenta d'Assumptes Institucionals, que seria la portaveu del partit, i l'exconsellera i diputada al Congrés Teresa Jordà com a vicepresidenta de Cohesió Interna.

L'exconseller d'Exteriors Alfred Bosch seria el secretari general per part de 'Foc Nou', mentre que Gabriel Fernández, Anna Piñol i Jordi Orobitg completen la cúpula de la candidatura.

SUPORTS

Junqueras ha rebut el suport d'exdirigents del partit com Joan Tardà i Raül Romeva, dels exconsellers i actuals diputats en el Parlament Joan Ignasi Elena i Ester Capella, a més dels alcaldes d'Amposta (Tarragona) i Sant Andreu de la Barca (Barcelona) Adam Tomàs i Marc Giribet, respectivament, i el president del grup al Congrés, Gabriel Rufián.

S'han mostrat partidaris de Godàs l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès i Marta Rovira; els exdirigents Carme Forcadell, Dolors Bassa, Joan Puigcercós i Ernest Benach; les exconselleres Laura Vilagrà, Tània Verge i Anna Simó, i l'alcalde de Manresa (Barcelona) Marc Aloy.

Solà ha reunit el suport de l'exalcalde de Lleida Miquel Pueyo i, encara que han manifestat el seu suport a 'Nova Esquerra Nacional', han rebut també la simpatia de Forcadell i Bassa.

SEGONA VOLTA

Si alguna de les tres candidatures rep més del 50% dels vots, els candidats a la presidència i a la secretaria general seran automàticament proclamats per als càrrecs i no caldrà una segona volta, que se celebraria dues setmanes més tard.

En aquesta segona jornada electoral es triaria entre les dues candidatures més votades que tenen marge per modificar els components de la seva candidatura en un 50% mantenint el candidat a presidir el partit.

FI DE L'INTERINATGE

L'elecció de la presidència i de la nova executiva tancarà un període d'interinatge a la direcció d'ERC des que Junqueras va renunciar el 10 de juny i Rovira pilotés la formació fins al congrés.

Una vegada la militància hagi escollit la nova direcció, el Consell Nacional convocarà el plenari del Congrés Nacional, que se celebrarà en menys de dos mesos i en el qual debatran "documents congressuals" que redacti la nova direcció: tradicionalment, una ponència estratègica i una organitzativa.

Més enllà de l'elecció de l'executiva, es tria a 30 consellers nacionals, entre els quals s'han presentat noms com els exdiputats en el Congrés Joan Tardà i Marta Rosique, l'exeurodiputat Jordi Solé, l'exalcalde de Tarragona Pau Ricomà i l'exconseller Josep Huguet.