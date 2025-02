ERC després de caure la moció de censura a Ripoll: "L'extrema dreta no ha de tenir espais"

Jordi Albert qualifica d'"error" que l'SMI tributi l'IRPF i demana que s'esmeni

BARCELONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu adjunt d'ERC al Parlament, Jordi Albert, ha assegurat que "l'extrema dreta no ha de tenir espais", després que Junts hagi rebutjat aquest dimarts la possibilitat de presentar ara com ara una moció de censura contra l'alcaldessa de Ripoll (Girona) i líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, perquè no ho veu viable.

En una roda de premsa a la cambra catalana, el portaveu republicà ha defensat que AC "no ha de tenir aquest espai institucional" a Ripoll, i ha assegurat que ERC treballa per guanyar la confiança dels ciutadans d'aquest municipi per evitar-ho.

Ha subratllat que les decisions relatives a Ripoll s'han de tractar respectant l'autonomia local, i ha sostingut que les formacions polítiques que tinguin dubtes sobre la moció de censura s'han de preguntar "si estan al costat de l'extrema dreta o al costat de la democràcia", en una al·lusió vetllada a Junts.

Preguntat pel futur del pacte antifeixista del Parlament si Junts permetés que AC continués governant a Ripoll, Albert ha respost que aquesta formació "ja l'ha vulnerat abstenint-se" en dues iniciatives d'AC, i ha afegit que si Junts abandona aquest pacte haurà d'explicar molt bé per què ho fa.

Albert també ha qualificat d'error que el salari mínim interprofessional (SMI) tributi l'IRPF i ha demanat que s'esmeni: "La redistribució de la riquesa ve determinada perquè els que més tenen paguin més i els que menys tenen en siguin els beneficiaris", ha sostingut preguntat per les peticions que s'elimini l'aplicació de l'IRPF a l'SMI.