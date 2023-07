ERC designa Rovira, Vilalta, Jové i Juli Fernàndez com a negociadors sobre la investidura

Rufián, Jordà i Bailac encapçalaran les converses sobre la configuració dels grups parlamentaris

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

ERC ha designat com a membres de l'equip negociador sobre la investidura la secretària general, Marta Rovira; la secretària general adjunta i portaveu, Marta Vilalta; el president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, i el secretari general adjunt d'Estratègia, Juli Fernàndez.

Juntament amb els portaveus dels grups parlamentaris, lideraran la negociació per part d'ERC amb els socialistes, Sumar-En Comú Podem i també Junts sobre l'eventual investidura del president en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, han detallat fonts d'ERC aquest dijous.

Les mateixes fonts han assenyalat que la número dos al Congrés per Barcelona, Teresa Jordà, exercirà com a portaveu de les converses i que els contactes de més profunditat es mantenen ara com ara amb Junts, amb qui els van començar a mantenir després de les municipals del maig.

Els republicans també han designat l'equip que negocia la constitució del Congrés i la configuració dels grups parlamentaris: està format per qui ha estat el candidat per Barcelona, Gabriel Rufián; Jordà i la senadora i sots-secretària general d'Acció Política, Sara Bailac.

ERC no ha aconseguit el percentatge de vot necessari per poder formar un grup parlamentari propi al Congrés --el mateix ha passat a Junts--, per la qual cosa haurà de buscar fórmules alternatives si no vol formar part del Grup Mixt.

PROCÉS DE REFLEXIÓ

Les mateixes fonts han indicat que ERC va obrir dimarts un procés de reflexió que se centrarà en cinc eixos que inclouran la confiança dels electors i els canvis a dur a terme perquè el partit sigui més eficient.

També hi figura la comunicació d'ERC, la conversió de la formació en un "partit del segle XXI" i la relació amb els votants joves i les dones, i es debatran en un procés de reflexió que preveuen que s'allargui fins al desembre.