ERC demanarà que el Parlament rebutgi l'acord del Mercosur la setmana vinent

La moció també insta el Govern a intensificar el control dels senglars en el focus de PPA
BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -
El grup d'ERC al Parlament ha registrat una moció que es debatrà en el ple de la setmana vinent amb la qual pretén que la cambra catalana mostri el seu "rebuig explícit" a l'acord entre la UE i el Mercosur.
El text dels republicans, consultat per Europa Press, també reclama que es rebutgi l'aplicació provisional de l'acord que va convenir la Comissió Europea fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es pronunciï sobre la seva validesa.
Els republicans també volen que el Parlament expressi el seu suport a la decisió de l'Eurocambra, que va demanar no aplicar l'acord del Mercosur fins que no es pronunciï el TJUE.
A més a més, la moció també insta el Govern a defensar a les institucions europees la necessitat d'incorporar "clàusules mirall efectives en tots els acords comercials amb tercers països", a més d'accelerar el desplegament del Pla Estratègic d'Alimentació de Catalunya.
PESTA PORCINA
El text dels republicans també reclama al Govern que intensifiqui "de manera immediata i extraordinària" el control poblacional de senglars dins el radi de 20 quilòmetres del focus de pesta porcina africana (PPA), i que reforci les mesures per reduir-ne la població a la resta del territori.
També volen que la Generalitat presenti setmanalment un informe sobre l'evolució de la PPA, i que s'inclogui la gestió de la malaltia en el Procicat, però que això no impliqui substituir el pla de contingència.