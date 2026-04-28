Publicat 28/04/2026 12:10

ERC demanarà al Parlament condicionar el finançament d'esdeveniments esportius a l'ús del català

Archivo - La portaveu del grup d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta
Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -

El grup d'ERC al Parlament defensarà aquesta setmana en el ple una moció en la qual reclamen al Govern condicionar "tot finançament o promoció d'esdeveniments del món de l'esport a l'ús del català en les comunicacions oficials i la presència normalitzada del català en el seu desenvolupament".

En un comunicat aquest dimarts, els republicans també proposen que el català sigui un requisit en els contractes de gestió d'equipaments esportius, a més dels convenis, ajuts i subvencions vinculats a l'esport.

La diputada d'ERC i portaveu del partit d'Esport, Marta Vilalta, ha apostat per treballar perquè "el català en el món de l'esport tingui més presència", ja que considera que genera més cohesió social.

Contador

Contingut patrocinat