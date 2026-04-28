ERC demanarà al Parlament condicionar el finançament d'esdeveniments esportius a l'ús del català

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
El grup d'ERC al Parlament defensarà aquesta setmana en el ple una moció en la qual reclamen al Govern condicionar "tot finançament o promoció d'esdeveniments del món de l'esport a l'ús del català en les comunicacions oficials i la presència normalitzada del català en el seu desenvolupament".
En un comunicat aquest dimarts, els republicans també proposen que el català sigui un requisit en els contractes de gestió d'equipaments esportius, a més dels convenis, ajuts i subvencions vinculats a l'esport.
La diputada d'ERC i portaveu del partit d'Esport, Marta Vilalta, ha apostat per treballar perquè "el català en el món de l'esport tingui més presència", ja que considera que genera més cohesió social.