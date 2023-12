ERC demanarà a la Mesa del Senat reconsiderar la petició d'un informe sobre l'amnistia al CGPJ

Es reserva "la possibilitat de presentar esmenes" a la llei d'amnistia



BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha explicat aquest dilluns que la seva formació presentarà una reconsideració a la Mesa del Senat després que la cambra alta ha demanat un informe al Consell General de Poder Judicial (CGPJ) i al Consell Fiscal sobre la llei d'amnistia.

Sans ha expressat que aquests dos informes no calen i ha afirmat que són "intents de sabotatge que arriben per part de la dreta i de la ultradreta", en una roda de premsa aquest dilluns a Barcelona.

Ha afirmat que els republicans contemplen que la petició a la Mesa "no prosperarà", tenint en compte les majories a la Mesa del Senat.

Sobre el debat dimarts en el ple del Congrés en relació amb la llei d'amnistia, Sans ha dit que ERC continua reservant "la possibilitat de presentar esmenes en cas que siguin necessàries, sempre que aquestes esmenes puguin prosperar".

"No tanquem aquesta porta i continuem treballant amb la màxima discreció sobre aquest assumpte perquè ens trobem moltes coses al contrari d'aquesta llei des d'un inici", ha afegit la portaveu.

PRESSUPOSTOS DEL 2024

Sans ha assegurat que ERC no defensa el projecte del complex turístic Hard Rock al Camp de Tarragona, però que té majoria al Parlament.

Ha retret que "no fos una línia vermella per als comuns l'any passat", després que la formació va expressar el seu rebuig al projecte amb el suport del PSC.

PISA 2022

La portaveu republicana ha exposat que els resultats de l'informe del Programa Internacional per a l'Avaluació d'Estudiants (PISA) 2022 venen d'una "situació multifactorial" derivada dels índexs de pobresa infantil o factors com la segregació escolar.

"Hem de ser molt autocrítics, perquè efectivament ERC ha tingut responsabilitats en matèria educativa i, per tant, cal assumir aquesta responsabilitat", ha afegit.

Sans ha considerat que per revertir les retallades en educació cal disposar dels pressupostos per al 2024 de la Generalitat, i també "que hi hagi un finançament singular per a Catalunya".