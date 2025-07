ERC demanarà al Congrés que Catalunya gestioni l'IRPF i "en el futur" tots els impostos

Espera un acord en la bilateral o el socialisme "corre el risc de quedar superat pel PP"

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha anunciat que el seu grup del Congrés presentarà en els pròxims dies una proposició de reforma legislativa per assegurar que Catalunya pugui cobrar i gestionar tot l'IRPF, el seu primer objectiu, i "també en el futur la resta del sistema impositiu", i ha dit que llavors es podrà veure qui hi dona suport.

En una roda de premsa aquest dissabte, a dos dies de la comissió Estat-Generalitat per tancar un acord sobre el finançament singular de Catalunya, ha advertit que els suports d'ERC a altres iniciatives de tots dos governs depenen en gran part "de les concrecions o de la manca de concrecions" de la reunió d'aquest dilluns.

Junqueras ha justificat la iniciativa legislativa d'ERC pels seus dubtes sobre els resultats de la bilateral: "No podem estar segurs" dels acords de tots dos governs fins dilluns, ha afirmat.

La proposició de reforma legislativa afecta la llei 8/1980, la 22/2009 i la 16/2010, per "modificar aquelles lleis que afecten la recaptació".

DE 5.000 A 30.000 MILIONS

Ha defensat que Catalunya cobri i gestioni concretament l'IRPF perquè és el principal impost que paguen els catalans i que suposa 25.000 milions d'euros anuals: "No és el mateix que Catalunya pugui gestionar 30.000 milions d'euros amb la incorporació de l'IRPF que 5.000 milions" ara, i ho ha definit com un salt molt important.

Per tot això, ha avisat que "l'ATC no pot quedar subordinada a l'agència estatal: ha de poder exercir les seves funcions amb plenitud, i també amb terminis de temps ben definits", i també ha afirmat que, si dilluns no apareix el concepte d'ordinalitat, els socialistes estaran incomplint els seus compromisos.

CONTACTE AMB SÁNCHEZ I ILLA

Junqueras ha dit que "sí" que ha parlat amb els presidents del Govern central i de la Generalitat, Pedro Sánchez i Salvador Illa, en les últimes hores per desencallar la qüestió, preguntat sobre aquesta qüestió durant la roda de premsa.

"Les converses són fluïdes. Una altra cosa és el resultat de les converses, que veurem com es concreten dilluns vinent", i ha afegit que una conversa no acaba fins que es tanca totalment, com va passar en abordar-se el FLA, quan semblava que l'acord era impossible, però va arribar.

ESPERA "CORATGE" DELS SOCIALISTES

Ha advertit els socialistes que fins i tot el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va dir divendres que Catalunya ha de millorar el seu finançament: "Si hem convençut fins i tot el PP, com no convencerem el Partit Socialista?", ha ironitzat, i per això mateix ha avisat també els socialistes que incomplir compromisos pot fer que altres partits els superin.

Considera que "el Partit Socialista corre el risc de quedar superat pel PP" i que per evitar-ho ha de complir els seus compromisos, les declaracions de la seva executiva i les seves paraules davant de la societat catalana.

També s'ha dirigit als socialistes en dir que "en política cal coratge; almenys, un cert coratge. És difícil ser útil a la societat actuant des de la por" a les conseqüències d'una decisió.