ERC demana a Yolanda Díaz eliminar les hores extra, limitar el treball nocturn i reforçar la Inspecció de Treball

Argumenta que l'estructura de vuit hores de feina, vuit d'oci i vuit de descans és "patriarcal" i cal canviar-la



MADRID, 30 juny (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC) ha demanat al Ministeri de Treball de Yolanda Díaz suprimir "les hores complementàries", limitar el treball nocturn i els torns rotatoris, combatre la parcialitat no desitjada i reforçar "materialment" el cos d'Inspecció de Treball i Seguretat Social per poder garantir-ne el compliment.

Tot això ho demana al Congrés mitjançant una moció, conseqüència d'una interpel·lació urgent que el portaveu de Treball de la formació catalana a la Cambra baixa, Jordi Salvador, va adreçar a la vicepresidenta segona en el ple de la setmana passada, i que tenia per objecte dialogar sobre la reducció del temps de treball.

En la moció, a la qual ha accedit Europa Press i que se sotmetrà a votació en el pròxim ple, el grup denuncia que els estudis de riscos psicosocials mostren que el 45% dels treballadors pateixen estrès a la feina i s'estima que un 20% del total de trastorns depressius i d'ansietat estan diagnosticats per causes relacionades amb la feina.

I LES EMPRESES AMB BENEFICIS "RÈCORD"

Mentre això passa, diu Esquerra, els beneficis empresarials "baten rècords". "El 2022 les empreses espanyoles van marcar el màxim històric de marge de benefici. I el passat 2023, el van tornar a superar", argumenta la formació, incidint que al mateix temps els salaris "continuen per sota de la inflació" i la productivitat s'està incrementant per elements com la intel·ligència artificial.

El grup també explica que, tot i que l'estructura de vuit hores de feina, vuit d'oci i vuit de descans va suposar en el seu moment "un gran èxit", aquesta responia "a un esquema patriarcal de la societat i de repartiment desigual de les tasques de cures i el treball productiu, formal i remunerat".

"D'aquesta manera, els avanços en la regulació del fenomen del treball ha de suposar la millora de condicions laborals de totes les dones i homes treballadores i la conquesta de cotes més altes d'igualtat de gènere i assumpció corresponsable de les càrregues familiars", subratlla ERC.

REFORMA DE L'ESTATUT DELS TREBALLADORS

Amb aquest escenari, la formació demana, en primer lloc, dur a terme la necessària modificació de l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors, a banda de tots aquells altres preceptes que resultin oportuns a fi de reduir la durada de la jornada màxima setmanal sense reducció del salari de les persones treballadores.

En el segon punt de la moció, ERC insta a adoptar totes les mesures normatives oportunes per millorar el repartiment del temps de treball i la racionalització, a més de l'efectiu compliment de la pretensió de reducció del temps de treball.

Aquestes mesures passen per la limitació del treball nocturn i els torns rotatoris, la supressió de les hores complementàries, la flexibilització de les condicions per la reducció de jornada per raons de guarda legal, combatre la parcialitat no desitjada i reforçar materialment el cos d'Inspecció de Treball i Seguretat Social per poder garantir-ne el compliment.

Finalment, Esquerra aprofita la moció per instar el Govern central a realitzar les modificacions legislatives oportunes per establir de nou l'edat ordinària de jubilació en els 65 anys.