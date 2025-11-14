Publicat 14/11/2025 16:49

ERC demana solucions "urgents" per al Camp de l'Energia i el Narcís Sala de Barcelona

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal d'ERC a Barcelona ha reclamat solucions "urgents" per la deterioració del Camp de Futbol de l'Energia de la Marina i del Narcís Sala de Sant Andreu, en què avisa de la manca d'inversió i demana un pla coordinat entre Generalitat i Ajuntament per garantir-ne el manteniment i la seguretat.

El partit ha explicat en un comunicat aquest divendres que ha registrat al Parlament una pregunta i un prec per saber quin és l'estat del Camp de l'Energia, exigir reunions urgents amb l'Ajuntament i reclamar actuacions com canviar la gespa, renovar els vestidors i reobrir el servei de bar.

ERC també ha alertat de la situació crítica del Narcís Sala, on els problemes d'il·luminació poden afectar la Copa del Rei, i ha reclamat una intervenció immediata del consistori perquè, segons el regidor Jordi Castellana, "un club històric com la UE Sant Andreu no pot patir per manca de manteniment bàsic".

