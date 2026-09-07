ERC demana a Sánchez aclarir què vol fer a Ceuta abans d'"espolsar responsabilitats" a les comunitats

Alamany reivindica que l'independentisme no sigui "defensiu, excloent, tancat i enfadós"
BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha demanat al Govern central aclarir què va passar i què vol fer a Ceuta i amb els menors que van entrar des del Marroc abans d'"espolsar responsabilitats" a les comunitats autònomes.
En una roda de premsa aquest dilluns, la dirigent republicana ha acusat el Govern central d'estar absent durant la crisi, de no agafar les regnes i no comunicar-se amb les persones que ho estaven passant malament, tant migrants com ceutins: "La gestió de la crisi ha estat ineficaç i això és benzina per als reaccionaris".
Alamany també ha criticat les explicacions que va donar la setmana passada el president espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés, ja que considera que no va convèncer perquè "ningú no es creu que el Marroc no està darrere la violació de la frontera espanyola".
Li ha retret que hagi estat de vacances durant la crisi: "La crisi de Ceuta mereixia molt més protagonisme polític i la gent de Ceuta segurament necessitava més acompanyament per part dels poders públics", ha criticat.
Sobre els resultats electorals del partit d'ultradreta Alternativa per a Alemanya (AfD) a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt, Alamany ha sostingut que els partits polítics "no han de descriure la realitat, han d'atacar la realitat per canviar-la", i ha assegurat que ERC ho està sabent fer i és una de les forces polítiques que més creix en el context actual.
De cara a la Diada de l'11 de Setembre, la portaveu republicana ha assegurat que l'objectiu de l'independentisme no és ser menys, sinó més persones: "L'independentisme no pot ser defensiu, excloent, tancat i enfadós. Aquest no és el projecte pel qual arribarem a la llibertat del nostre poble", ha afirmat.