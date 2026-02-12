ERC demana a Parlon explicar els criteris de proporcionalitat de les restriccions per forts vents

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El grup d'ERC al Parlament ha registrat aquest dijous una petició de compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè expliqui en comissió "els criteris tècnics i de proporcionalitat" per a l'aprovació de les restriccions per forts vents.
En un comunicat, els republicans demanen a Parlon "aclarir els motius pels quals aquestes mesures es van estendre al conjunt del país sense una modulació específica en funció de la intensitat" del fenomen meteorològic.
ERC també ha sol·licitat la compareixença de la directora general de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany, i han criticat la manca de modulació de l'alerta "especialment atenent la concentració de les afectacions més rellevants a l'àrea metropolitana de Barcelona".