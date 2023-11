ERC demana al Parlament tramitar per urgència la creació del cos d'acció exterior

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

ERC ha sol·licitat aquest divendres a la Mesa del Parlament tramitar per urgència extraordinària la modificació de la llei de creació del cos d'acció exterior amb l'objectiu d'"escurçar els terminis tant com sigui possible".

Així ho han explicat en un comunicat, en què recorden que el projecte de llei del Govern està pendent de superar el debat a la totalitat.

Un cop s'inclogui en l'ordre del dia del ple, els republicans volen que els tràmits siguin com més breus millor per agilitzar la creació del cos de funcionaris especialitzat en acció exterior i relacions amb la UE per "enfortir la projecció internacional de Catalunya".

"L'impuls d'un cos de treballadors públics especialitzats és una peça clau per avançar en el desplegament, la professionalització i l'enfortiment de l'acció exterior catalana, i alhora un reconeixement necessari a l'especialització d'aquests funcionaris", destaquen.

Per això, els republicans han apel·lat a les majories parlamentàries que, a parer seu, històricament han "construït i desplegat, consensuadament, l'acció del Govern" per tirar endavant aquesta llei al Parlament.