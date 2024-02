ERC demana al Parlament reduir la burocràcia i agilitzar el cobrament d'ajuts per als pagesos

BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

ERC ha registrat una moció al Parlament per recollir algunes de les reivindicacions del sector primari, entre les quals destaquen reduir les gestions administratives o agilitzar el cobrament dels ajuts destinats als pagesos i ramaders.

En un comunicat aquest dimarts, el grup parlamentari ha presentat mesures per defensar el model familiar de la pagesia a Catalunya.

Els republicans destaquen la creació d'un fons agrari que actuï com una renda bàsica agrària per "afavorir la viabilitat econòmica del sector i el compromís per augmentar inversions relacionades amb la transformació del sector agroalimentari".

També demanen que el Parlament doni llum verda a impulsar la xarxa comarcal d'oficines per acompanyar els treballadors del sector.

A més, la formació republicana ha retret la "contradicció" de Junts que, segons ERC, critiquen la competència deslleial en el sector però, al seu torn, voten a favor dels acords en aquest àmbit en les institucions europees.

PETICIONS ESTATALS

Davant la competència deslleial, ERC ha exigit a l'Estat aturar les negociacions en les quals s'aborden els acords de lliure comerç o aplicar més control de les importacions.

Així mateix, demanen que el Govern central modifiqui la llei de cadena alimentària per "evitar que els pagesos venguin baix preu de cost".