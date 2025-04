ERC demana al Parlament obrir un procediment contra Orriols (AC) per suposades vexacions a Driouech

Vox sol·licita el mateix procediment contra Vega (CUP) per les seves paraules sobre els Mossos

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El grup d'ERC al Parlament ha sol·licitat a la Mesa iniciar el procediment per determinar si la líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha vulnerat el Codi de Conducta de la cambra catalana per suposadament reiterar "expressions vexatòries" contra la diputada republicana Najat Driouech durant els plens del Parlament.

Fonts parlamentàries han explicat aquest dimarts que la Mesa del Parlament ha admès a tràmit aquest escrit d'ERC i ha remès l'assumpte a la Comissió de l'Estatut del Diputat, que és on s'haurà de determinar si s'inicia el procediment.

En concret, l'escrit d'ERC al·lega la vulneració de l'Article 7 del Codi de Conducta del Parlament, que recull que els diputats "han de mantenir en tot moment una conducta respectuosa amb els altres diputats".

Aquest article també assegura que els diputats han de tenir "una actitud escrupolosa i exemplar d'acord amb el principi d'igualtat sense discriminació per raó de gènere, orientació sexual, creences, ideologia, origen o condició social, ètnia, llengua o qualsevol altra".

La Mesa també ha admès a tràmit i ha remès a la Comissió de l'Estatut del Diputat una petició del grup de Vox per determinar si la diputada de la CUP Laure Vega va vulnerar el Codi de Conducta en citar en el ple del Parlament una piulada de l'humorista Manel Vidal en la qual afirmava que "a Catalunya llançar pedres als Mossos i cremar contenidors és un fet cultural propi".

En aquest cas, la Mesa ha votat l'admissió a tràmit d'aquesta sol·licitud i els dos representants d'ERC s'ha abstingut de la votació.

PROJECTE DE LLEI SOBRE HABITATGE

La Mesa també ha admès la sol·licitud del PSC, ERC, els Comuns i la CUP de tràmit per urgència extraordinària del projecte de llei d'adopció de mesures urgents en matèria d'habitatge, en el qual els 4 grups van acordar la regulació dels lloguers de temporada i l'ampliació de la pròrroga dels pisos de protecció oficial.

Aquest tràmit redueix els terminis parlamentaris a "la meitat de la meitat", i ha tirat endavant amb els vots a favor del PSC i ERC i els vots en contra dels dos membres de la Mesa de Junts.

L'òrgan rector del Parlament també ha admès la proposició de llei del PSC per modificar un decret en matèria de funció pública, que els socialistes demanen que es faci per lectura única, i el PSC també ha demanat un tràmit per lectura única de la seva proposició de llei per modificar la llei de violència masclista.

A més a més, el grup del PP ha sol·licitat la tramitació per procediment d'urgència de la proposició de llei de modificació de la llei de drets i oportunitats en la infància i l'adolescència per garantir els drets als menors en acolliment.