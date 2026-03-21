ERC demana nous traspassos de competències a canvi de desvincular l'IRPF dels Pressupostos

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 21 març (EUROPA PRESS) -
ERC proposa a la Generalitat nous traspassos de competències a canvi de desvincular la recaptació de l'IRPF dels Pressupostos de la Generalitat, han explicat fonts republicanes a Europa Press.
Segons ha avançant 'Va néixer' aquest dissabte, ERC ha obert la porta a negociar altres traspassos per "guanyar espais de poder" para Catalunya, encara que la formació no ha detallat quins es podrien equiparar a la recaptació de l'impost.
La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha assegurat aquest mateix dissabte en una entrevista de 'Rac1' que espera que ERC plantegi "coses que estiguin a l'abast del Govern de la Generalitat i sota les seves competències".
"Si ens demana coses d'uns altres, sempre això serà més complicat", ha sostingut la consellera, que també ha incidit que el Govern no ha canviat d'opinió respecte a l'IRPF encara que la seva prioritat és canviar el model de finançament.
El Govern i ERC van acordar el dimecres la retirada dels comptes públics presentats per l'Executiu al Parlament per donar-se més temps per negociar-les i que puguin ser una realitat en l'actual període de sessions, que finalitza al juliol.