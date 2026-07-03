ERC demana "no normalitzar" una mort per bala cada 15 dies i més seguretat

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC i líder del partit a Barcelona, Elisenda Alamany, ha demanat "no normalitzar una mort per bala cada 15 dies a Barcelona" i ha reclamat a l'alcalde, Jaume Collboni, i a la Generalitat més recursos en seguretat.
Ho ha dit en un vídeo distribuït aquest divendres pels republicans després del tiroteig de dijous a la nit al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, en el qual va morir un adolescent de 15 anys.
"Demanem a l'alcalde Collboni que deixi d'amagar-se darrere el Partit Socialista i que li demani al seu partit al Govern de la Generalitat que posi els recursos on toquen per a la seguretat a la capital", ha dit.
MODERNITZAR LA SEGURETAT
També ha explicat que el seu grup registrarà una proposició perquè l'Ajuntament de Barcelona impulsi, juntament amb la Generalitat i l'Estat, un pla urgent per modernitzar els sistemes de seguretat del Port de Barcelona "contra el narcotràfic".
Pels republicans, els recents tirotejos al parc de la Pegaso, al carrer Balmes i el barri de la Marina "posen en evidència que la lluita contra les xarxes criminals no es pot limitar als barris on es distribueix la droga".
"La millor política de seguretat és impedir que la cocaïna entri al Port de Barcelona", i afirma que l'enclavament barceloní és el cinquè a Europa amb més entrada de cocaïna, per la qual cosa ha cridat a endurir els controls com fan a Rotterdam i Anvers.