ERC demana que la Mesa del Parlament requereixi a Martínez Bravo comparèixer sobre temes de joventut

Acusen la consellera d'incomplir el reglament en no comparèixer en el termini d'un mes en comissió

BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

El grup d'ERC al Parlament ha presentat un requeriment davant la Mesa de la cambra catalana en el qual reclama que requereixi a la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, comparèixer en comissió parlamentària "tan aviat com sigui possible" per explicar les polítiques de joventut que està duent a terme el seu departament.

En l'escrit, consultat per Europa Press, els republicans també sol·liciten a la Mesa que posi en coneixement "l'incompliment per part de la consellera de Drets Socials i Inclusió de comparèixer en el termini i forma establerts reglamentàriament", ja que van demanar la seva compareixença al novembre i la comissió va aprovar aquesta petició al gener.

El Reglament del Parlament estableix que les compareixences dels consellers i alts càrrecs del Govern "s'han de substanciar en el termini d'un mes a comptar des del dia que s'aprova, excepte si el conseller o alt càrrec acredita per escrit davant la Mesa del Parlament la impossibilitat de fer-ho en aquest termini".

En una roda de premsa aquest dimecres, la diputada republicana Mar Besses i el portaveu de Jovent Republicà, Marc Martínez, han criticat la "deixadesa" del Govern en matèria de joventut, i han lamentat que la consellera va dedicar un temps molt reduït a aquest assumpte durant la seva compareixença en comissió per explicar el pla del Govern per al seu departament.

"És incomprensible que el Govern desatengui de manera tan flagrant les polítiques de joventut", ha criticat Besses, que ha posat en dubte si la incompareixença de Martínez Bravo es tracta d'una complicació d'agenda o simplement és que no hi ha res a explicar, textualment.

"DE DILLUNS A DIUMENGE"

Ha reclamat ambició a la consellera a l'hora de treballar en les polítiques de joventut i que conegui la realitat de tot Catalunya i no només la de Barcelona, després d'assegurar que s'ha d'exercir el càrrec "de dilluns a diumenge, no només de dilluns a dijous", en al·lusió al fet que la consellera resideix a Madrid.

"Si té dificultats per fer la seva feina, hi haurà d'haver replantejaments", ha sostingut Besses, que ha descartat valorar on han de viure els consellers i reclamar-los que facin la seva feina des del màxim rigor, preguntada per si creu que la causa d'aquesta incompareixença es deu al fet que Martínez Bravo resideix a Madrid.

"Pot viure on vulgui i poder fer la seva feina", ha subratllat la diputada republicana, que també ha afegit que els agradaria poder esbrinar si aquesta és la causa de la incompareixença preguntant-ho a la consellera en comissió.