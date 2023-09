ERC demana a l'independentisme coordinació després de quatre anys en els quals han negociat "sols"

Jordà veu "lògic" el marc de negociació que ha plantejat Puigdemont

BARCELONA/BRUSSEL·LES (BÈLGICA), 5 set. (EUROPA PRESS) -

La diputada d'ERC al Congrés Teresa Jordà ha cridat l'independentisme a coordinar-se en les negociacions de la investidura, després que en els darrers quatre anys els republicans han estat "sols" en el diàleg amb l'Estat.

Ho ha dit en unes declaracions a Brussel·les (Bèlgica) després d'assistir a la conferència en la qual l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts Carles Puigdemont ha situat una amnistia, reconèixer la "legitimitat de l'independentisme" i garanties com a condicions per negociar una investidura.

Jordà ha afirmat que Puigdemont ha establert un marc "lògic" per començar a negociar i fer política, cosa que defensa que els republicans han fet aquests darrers quatre anys en forçar l'Estat, en les seves paraules, a reconèixer el conflicte català.

"L'aritmètica ens ha donat una oportunitat històrica" per avançar en l'amnistia i l'autodeterminació, ha dit la diputada, que ha cridat a conjuminar forces entre els independentistes per aconseguir-ho.

LES CONDICIONS D'ERC

A més a més, Jordà ha apuntat que ERC ha estat molt clara en quines són les seves condicions per a la investidura: l'amnistia, avançar en l'autodeterminació de Catalunya i millores en el "dia a dia" dels ciutadans de Catalunya com el funcionament de Rodalies o el finançament.

Ha reiterat que aconseguir l'amnistia és una "línia vermella", igual que continuar avançant en l'autodeterminació, en les seves paraules, i ha afegit que si finalment no hi ha investidura i es repeteixen les eleccions, la responsabilitat no serà d'ERC.