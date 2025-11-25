ERC demana que les pintures de Sixena no surtin de Catalunya i Urtasun respon que estudien els següents passos

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
MADRID 25 nov. (EUROPA PRESS) -
Esquerra Republicana ha demanat al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que asseguri que les pintures murals del Monestir de Sixena que es troben en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) no surtin de la pinacoteca, mentre que el titular del departament de Cultura ha assegurat que estan col·laborant amb les administracions per veure els propers passos que han de donar-se.
Així ho ha posat de manifest el ministre en la sessió de control al Govern en el ple del Senat, en relació a la sentència que obliga la pinacoteca a retornar les pintures.
"El que cal fer és col·laborar totes les administracions per veure els següents passos amb un bé superior, que sí que és important: la protecció d'un bé cultural, que és molt important i que ha protegit el MNAC d'una manera molt important durant tots aquests anys i que és el que hem de seguir", ha apuntat.
Per la seva banda, la senadora catalana Sara Bailac ha assenyalat que el trasllat de les obres és "arma política i anticatalanista" i ha acusat el Partit Socialista de "posar-se de perfil" quan es tracta d'evitar un trasllat que pot suposar "la pèrdua irreparable d'una obra mestra".
"És una agressió política i cultural. És una agressió política perquè les obres d'art s'utilitzen com a botí", ha recriminat Bailac per després afegir que no succeeix el mateix quan les obres són a Madrid o a Toledo.