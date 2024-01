ERC demana a Junts no arriscar i aprovar la llei d'amnistia tal com està

MADRID, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Justícia d'ERC al Congrés, Pilar Vallugera, ha demanat aquest dimarts a Junts que doni suport a la proposició de llei d'amnistia perquè pugui continuar amb la tramitació al Senat perquè ja és una norma "robusta" que garanteix l'amnistia a la immensa majoria dels independentistes encausats. A parer seu, és millor no arriscar-se a una nova i incerta negociació i aprovar-la tal com està, sense "caure al parany de jutges prevaricadors" que comparteixen "interessos espuris" amb la dreta.

"La llei té prou força per no anar-la canviant en funció de les investigacions prospectives d'uns jutges que clarament prevariquen i la volen fer naufragar. Cal que els donem via lliure quan podem garantir a la nostra gent que seran amnistiats? Podem perdre aquesta oportunitat?", ha preguntat Vallugera a la tribuna d'oradors de l'hemicicle.

En aquest context, ha avisat que no hi ha garanties que si la llei torna a la Comissió de Justícia en comptes d'anar al Senat es pugui aconseguir un text tan robust com el que, des del seu punt de vista, ja existeix.

"Aquesta amnistia no va ni de (Carles) Puigdemont de ni de (Marta) Rovira, va de les 1.500 persones que fa set anys té la vida en dubte perquè l'Estat els està reprimint", ha postil·lat la ponent d'ERC.