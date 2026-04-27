ERC demana a Junts "facilitar" la tramitació del Consorci d'Inversions al Congrés

BARCELONA, 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha demanat a Junts que pugui "facilitar" la tramitació aquest dimarts al Congrés de la proposició de llei d'ERC per crear un Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya.
"No entendríem que cap partit sobiranista, que cap partit catalanista, es posicionés en contra de l'admissió a tràmit d'aquesta proposició de llei que obre la porta al fet que el Govern de la Generalitat pugui tenir un paper clau en la gestió i execució d'aquestes inversions de l'Estat a Catalunya", ha afirmat en una roda de premsa aquest dilluns.
El portaveu republicà ha detallat que tenen assegurat el vot de 10 partits que formen part del bloc d'investidura, i que només tenen el dubte de "què faran el PP, Vox i Junts", ja que necessitarien l'abstenció dels de Carles Puigdemont per continuar amb la tramitació.
Preguntat per si n'han parlat amb Junts, Albert ha respost que tenen una "relació força fluïda", tot i que ha reconegut que han mostrat una certa discrepància o escepticisme respecte al Consorci.
El dirigent republicà ha afirmat que Junts no veu "del tot útil" aquest instrument, però ha afegit que ERC creu que és una eina al servei de Catalunya i que seria una solució a una realitat injusta i estructural com és la manca d'execució pressupostària en les infraestructures catalanes que són propietat de l'Estat.
SENSE PGE
Sobre l'anunci del president del Govern central, Pedro Sánchez, que no presentarà els pressupostos generals de l'Estat, Albert ha dit que és una decisió seva i que està bé tenir un missatge clar: "En els últims mesos hem passat del sí al no i del no al sí moltes vegades".
També ha criticat que el Govern hagi decidit "infiltrar els Mossos a les escoles", en al·lusió a la decisió d'impulsar un pla pilot per introduir la figura d'un agent dels Mossos d'Esquadra a les zones educatives de l'Hospitalet de Llobregat, Vic (Barcelona), l'Alta Ribargorça-Vall d'Aran i Tàrrega (Lleida) i a dos centres del Prat de Llobregat i Sabadell (Barcelona).
"Hi ha retallades vigents i actuals en els últims pressupostos presentats" en educadors i personal d'integració social, ha criticat Albert, que ha assegurat que en vista d'això la solució no pot ser posar els Mossos a les escoles.