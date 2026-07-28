ERC demana que Illa comparegui al Parlament al setembre per l'error en les Pisa

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
ERC ha demanat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui al Parlament al setembre per l'error en les proves Pisa 2025, per la qual cosa han votat en contra que el president comparegui divendres, tal com ha demanat Junts en la Junta de Portaveus de la cambra.
En un comunicat aquest dimarts la formació considera que és "absurd" fer comparèixer Illa quan, apunta, encara no hi ha unes conclusions preparades sobre la causa d'aquest error.
Els republicans sol·liciten que Illa comparegui quan hi hagi unes conclusions que es puguin presentar per arribar al "fons d'aquests fets" i han registrat una sol·licitud en la qual demanen explicacions sobre els errors que han invalidat els resultat del programa Pisa.