ERC demana a Illa avenços en l'IRPF i l'acusa de "submissió" als interessos electorals del PSOE

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Illa promet complir i Jové insisteix que no els pressionin amb el calendari
BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que compleixi els acords d'investidura referents a la gestió de l'IRPF per part de la Generalitat per començar a negociar els pressupostos, i ha assegurat que si no hi ha avenços en aquesta carpeta és per la seva "submissió als interessos electorals del PSOE".
Ho ha dit durant la sessió de control al Govern del Parlament aquest dimecres: "És veritat, sí, que hem avançat. També en matèria de finançament. Però quan hem reclamat la concreció en la recaptació de l'IRPF com a primer pas per a la consecució de la sobirania fiscal, aleshores tot s'ha agitat".
Illa li ha respost que ell defensa els acords d'investidura i se'n sent orgullós, que no els amaga i que els complirà: "Compliré els acords que vaig signar amb vostès, alguns difícils, alguns exigents, però com ho vam signar, ho complirem".
ESMENES A LA TOTALITAT
El 20 de març es preveu celebrar el debat de totalitat del projecte pressupostari, i ERC ha demanat a Illa no utilitzar aquesta data per pressionar-los: "No ens pressionin amb els calendaris. Presentar propostes sense tenir els vots garantits, president, no és la via. La via és complir amb el que s'ha acordat", ha avisat Jové.
Ha afirmat que ERC supedita els possibles nous acords que es puguin assolir al compliment dels anteriors i, tot i que ha dit que s'ha avançat en alguns temes al llarg de la legislatura, ha recordat que falta complir amb l'IPRF.
Segons Jové, complir amb l'IPRF permetria estabilitat i credibilitat al Govern contra la "inestabilitat dels qui supediten el seu futur als interessos electorals i els calendaris d'altres latituds", en referència a les convocatòries electorals a Castella i Lleó i Andalusia.
EL 'SÍ' D'ILLA EL 2023
Illa ha respost assegurant que es pot fer un balanç positiu del que ha complert el Govern, i ha afegit que és "poc amic de pressionar ningú" ni de deixar-se pressionar ell mateix.
Finalment, ha dit que demanar a ERC que els aprovin els pressupostos no és una cosa que ell no hagi fet a l'oposició: "Any 2023. Es trenca el govern de coalició d'aquell moment entre vostès i Junts. El PSC, amb un resultat electoral superior en vots al de la seva força política va donar suport als pressupostos, pensant en el bé del país".
"No demano res que jo no hagi fet en el passat", i ha reiterat la voluntat d'allargar la mà als republicans per intentar aprovar els pressupostos perquè són, ha dit, una necessitat de Catalunya.