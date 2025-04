ERC demana al Govern tenir en compte les empreses no exportadores però perjudicades pels aranzels

Albert insta Illa a triar si està "per tapar les vergonyes" del PSOE o per defensar Catalunya

El sotssecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha demanat al Govern tenir en compte les empreses no exportadores perjudicades pels aranzels anunciats pel president dels Estats Units, Donald Trump, a l'hora de dissenyar els ajuts.

En una roda de premsa aquesta dilluns, Albert ha assegurat que aquestes empreses "formen part de la cadena de valor d'empreses que sí que exporten", i que també es veuran perjudicades pels aranzels.

També s'ha mostrat obert a negociar el suplement de crèdit del Govern, i també ha reclamat que qualsevol ajuda a les empreses haurà d'estar "vinculada a mantenir els llocs de feina".

"Tota empresa que rebi ajuts ho ha de fer a partir de garantir els drets laborals", ha subratllat, i ha reclamat substituir el responsable d'Acció als Estats Units, després de la destitució del delegat del Govern a Nord Amèrica.

Albert ha instat el Govern a explicar com vol distribuir els diners en els suplements de crèdit, i ha especificat que s'està parlant d'uns 1.300 milions d'euros, dels quals "1.000 són sostre de despesa i 300 són per a la crisi aranzelària".

EXECUCIÓ DE LA INVERSIÓ

Preguntat per les xifres d'inversió de l'Estat executades a Catalunya el 2024, Albert ha reclamat "ambició total i absoluta al govern d'Illa", ja que considera que és qui ha de defensar els interessos dels catalans.

"Ha de decidir amb qui està, si està per tapar les vergonyes del Govern de l'Estat i del PSOE, o està per defensar els interessos dels catalans", ha afirmat Albert, que ha afegit que és de molta gravetat la no inversió de l'Estat a Catalunya, textualment.

Ha sostingut que aquesta manca d'inversió suposa "un doble engany", ja que genera una expectativa d'inversió al territori que després no s'executa i perquè es pressuposten recursos que es podrien haver destinat, a parer seu, a altres àmbits.

Albert també ha explicat que han parlat en diverses reunions amb el PSOE sobre la proposta d'impulsar un consorci d'inversions: "Però en aquest moment no ho acabem d'aconseguir", ha reconegut.