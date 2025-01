ERC demana al Govern "salvaguardar la continuïtat" de La Bressola davant de la seva situació econòmica

BARCELONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -

El grup d'ERC al Parlament ha demanat al Govern de la Generalitat "salvaguardar la continuïtat" del projecte de La Bressola, que es dedica a l'ensenyament de la llengua i la cultura catalanes al sud de França des de fa 50 anys, davant de, textualment, el crit d'ajuda econòmica urgent dels seus responsables.

A més de les preguntes per escrit al Govern sobre quins passos a curt termini preveu fer per a això, els republicans han registrat la compareixença al Parlament tant de l'Associació Amics de La Bressola com de responsables del projecte per visibilitzar la seva tasca, segons informen els republicans aquest dissabte en un comunicat.

La diputada d'ERC al Parlament Irene Aragonès ha mostrat el suport al projecte que "treballa incansablement per mantenir viva la llengua catalana a la Catalunya Nord", i els republicans han recordat que l'executiu de Pere Aragonès va fer una aportació de 650.000 euros l'any passat per sufragar despeses de personal.