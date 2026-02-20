ERC demana al Govern una protesta formal per la retirada d'estelades i senyeres en els JJOO

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El grup d'ERC al Parlament ha registrat una proposta de resolució davant la Comissió d'Esports en la qual insta el Govern a presentar una protesta formal al Comitè Olímpic Internacional (COI) contra la retirada d'estelades i senyeres en els Jocs Olímpics d'Hivern a Itàlia.
En un comunicat aquest divendres, els republicans lamenten que l'organització de la competició requisés aquestes banderes durant la prova d'esprint de muntanya que va guanyar l'esquiador català Oriol Cardona.
ERC també ha reclamat al Govern que impulsi una reforma del text de la Carta Olímpica per "garantir que es permeti l'exhibició de qualsevol bandera o símbol que representi la identitat cultural catalana en espais olímpics".