ERC demana un informe jurídic de l'ordenança a Martorell sobre les fonts públiques

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
ERC ha presentat aquest dijous una proposta de resolució al Parlament, que es debatrà en la comissió de Drets Socials, en la qual demana al Govern un informe jurídic sobre la legalitat de la modificació de l'ordenança de convivència a Martorell (Barcelona) que prohibeix omplir amb aigua de les fonts públiques ampolles, garrafes o altres envasos.
En la proposta, consultada per Europa Press aquest dijous, defensen que la Generalitat ha de garantir l'accés universal i no discriminatori a l'aigua, que defineixen com un bé comú i un dret essencial, i que qualsevol regulació municipal sobre l'ús de les fonts públiques s'ha de basar "en criteris de salut pública, sostenibilitat i equitat" i d'acord amb informes tècnics, processos participatius i transparència.
També reclamen al Govern fomentar un model de gestió pública i comunitària de l'aigua per garantir-ne l'accés a totes les persones a més de campanyes informatives i educatives sobre consum responsable i el valor social i ambiental de les fonts públiques.
Els republicans, a més, han presentat una bateria de preguntes per saber què farà el Govern si s'apliquen sancions "que contravenen el dret universal d'accés a recursos bàsics per a la vida, com l'aigua".
I també insten el Govern a explicar si mantenen alguna restricció vigent que estableixi limitacions en el subministrament d'aigua a la població de les fonts públiques.