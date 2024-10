ERC demana informació sobre el Cairos per impulsar la reforma del sistema de salut

BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -

ERC ha registrat aquest divendres una bateria de preguntes al Parlament en què demana al Govern més informació i detalls sobre el Comitè d'Avaluació, Innovació, Reforma Operativa i Sostenibilitat del Sistema de Salut (Cairos) per impulsar la reforma del sistema de salut de Catalunya.

En un comunicat, mostren preocupació per la capacitat de decisió que pot tenir el Cairos sobre el departament de Salut: "No només pot xocar frontalment amb el plantejament d'ERC sobre un sistema sanitari més empoderat i transparent, sinó també per les paraules de Manel del Castillo, president del comitè, en què assegurava que l'atenció primària a Catalunya està pitjor ara que fa 40 anys".

Per això, pregunten al Govern quins recursos materials i econòmics estan a disposició del Cairos, si el president de l'òrgan tindrà funcions executives i quines dades justifiquen que l'atenció primària "està pitjor ara que fa 40 anys".