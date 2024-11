ERC demana al Govern incorporar la Conselleria d'Igualtat al Comitè Nacional de Seguretat

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -

ERC ha demanat aquest dimecres al Govern que "rectifiqui i incorpori" la Conselleria d'Igualtat i Feminisme al Comitè Nacional de Seguretat i Justícia.

Ho ha fet en una moció del grup parlamentari que el Parlament votarà la setmana vinent per "garantir la perspectiva feminista en les polítiques de seguretat i atenció a les víctimes", informa la formació en un comunicat.

Creuen que el Govern ignora el departament en un comitè que té com a objectiu "l'atenció a la víctima, especialment de violència masclista", per la qual cosa no entenen que s'hagi decidit prescindir de la conselleria, en les seves paraules.

El Comitè es va reunir per primera vegada a finals d'octubre i està encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i hi participen les conselleries de Presidència, Interior i Seguretat Pública, i Justícia i Qualitat Democràtica.

ALTRES MESURES

La moció també vol instar l'executiu a desplegar la Xarxa Lila de País en sis mesos amb la creació d'una xarxa de referents de prevenció a tot Catalunya, activar en les apps de transport públic un mecanisme que connecti amb el telèfon d'atenció a les violències masclistes (900 900 120), i implementar per al següent curs escolar les actuacions del nou model d'educació sexual integrat.

ERC també demana que el Govern presenti d'aquí a mig any la revisió de les eines policials i judicials per combatre la violència masclista i implementar el Pla Nacional de Prevenció de les Violències Masclistes (2023- 2025) que va aprovar l'executiu de Pere Aragonès.