ERC demana al Govern explicar "l'absència de la senyera" en la visita d'Illa a Ucraïna

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
ERC ha registrat una bateria de preguntes al Govern al Parlament perquè expliqui "l'absència de la senyera" en la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, a Ucraïna la setmana passada, ha informat aquest dijous en un comunicat.
Els republicans volen saber per què la senyera "no va estar present en alguns dels actes institucionals" celebrats durant la visita d'Illa a Ucraïna.
Han afegit que la senyera "és un element de representació institucional del país que ha d'estar present en els actes oficials de la Generalitat".