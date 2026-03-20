ERC demana al Govern que exigeixi poder decidir el disseny i l'execució dels ajuts estatals i europeus

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha demanat al Govern que "aixequi la mà" i exerceixi la seva sobirania exigint poder decidir el disseny i l'execució de possibles fons tant estatals com europeus per pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà.
Ho ha dit en una roda de premsa a la Generalitat després de la segona jornada de la cimera liderada pel president, Salvador Illa, amb representants dels partits del Parlament per abordar les conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà per a Catalunya.
"Sabem què passa quan la Generalitat no pot decidir, no pot dissenyar, no pot decidir com han de ser aquests fons. Moltes vegades el disseny es fa des de molts quilòmetres de distància de Catalunya i hi ha dificultats perquè arribin on han d'arribar", ha sostingut, i ha dit que el suport d'ERC al primer paquet de mesures del Govern dependrà de com quedin reflectides.
Capella ha assegurat que la reunió d'aquest divendres ha estat productiva, i ha explicat que han posat sobre la taula mesures de caràcter estructural destinades a donar suport a l'agricultura, la ramaderia i la pesca, a l'àmbit empresarial i del treball i la transició energètica per impulsar les energies renovables.
Preguntada pel decret anticrisi que ha anunciat el Govern central, Capella ha dit que no anticiparia el vot dels republicans al Congrés, però ha assenyalat que ERC ha fet propostes en matèria de protecció de l'accés a l'habitatge amb la pròrroga de contractes i la paralització dels desnonaments.