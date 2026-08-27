ERC demana al Govern espanyol "protegir" l'exhibició d'estelades als recintes esportius

Gabriel Luengas - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El grup d'ERC al Congrés ha registrat una proposició no de llei en la qual demana instar al Govern espanyol a "protegir el dret a la llibertat d'expressió" en els recintes esportius i que no existeixin instruccions polítiques, policials o de particulars que impedeixin l'exhibició d'estelades i altres símbols polítics.
Ho fa la setmana de la polèmica per l'actuació de la Policia Nacional als voltants de l'Estadi Martínez Valero d'Elx (Alacant) abans del partit entre l'Elx i el Barcelona, que va acabar amb la detenció d'un menor d'edat al que se li va requisar una estelada.
En l'exposició de motius, assenyalen que cap normativa vigent limita l'exhibició de l'estelada o d'altres símbols polítics pel simple fet de ser polítics, i relaten diferents incidents en els últims anys relacionats amb l'exhibició d'aquestes banderes.
Per això, la PNL que eventualment es debatrà al Congrés demana instar al Govern espanyol a adoptar les mesures necessàries per protegir aquest dret a la llibertat d'expressió en els estadis, i a que remeti un informe a les Corts Generals en 3 mesos amb les actuacions que hagi realitzat en aquest sentit.
A més, que el Govern espanyol demani al Defensor del Poble una investigació monogràfica sobre "les actuacions discriminatòries de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, la seva falta de neutralitat i l'eventual existència de grups organitzats d'ideologia autoritària, racista, xenòfoba o contrària als principis democràtics i als drets fonamentals".