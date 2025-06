ERC demana al Govern central que acceleri la tramitació de la llei del lloguer temporal perquè s'aprovi aquest mes

MADRID 1 juny (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC) ha demanat al Govern que impulsi "políticament" la tramitació de la proposició de llei per a la regulació de lloguer temporal i lloguer d'habitacions que la formació va registrar juntament amb Sumar, Bildu, Podem i BNG, amb la idea que s'aprovi al Congrés abans que finalitzi el 30 de juny l'actual període de sessions.

És una petició que ERC ha fet mitjançant una moció arran d'una interpel·lació urgent dirigida a la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la sessió plenària del 28 de maig.

En aquella interpel·lació, la portaveu d'Habitatge d'ERC al Congrés, Etna Estrems, va retreure a la ministra socialista que el PSOE havia intentat bloquejar al Congrés que es pogués començar a negociar aquesta proposició de llei. De fet, Sumar va haver de votar amb el PP a la Mesa del Congrés a favor de tramitar aquesta norma perquè el PSOE s'hi va posicionar en contra.

Ara ha conclòs el termini d'esmenes i els grups parlamentaris ja han registrat les seves esmenes a l'articulat. El següent pas és convocar la ponència encarregada de debatre la norma, per la qual cosa no hi ha previsió concreta. Els socis a l'esquerra del PSOE ja han demanat que s'acceleri aquesta tramitació.

DESINCENTIVAR L'ESPECULACIÓ

A més d'aquesta proposta, la moció d'ERC a la qual ha tingut accés Europa Press, planteja desincentivar l'especulació amb l'habitatge a partir de la creació d'un impost a l'acumulació d'habitatges. Aquest impost hauria d'aplicar-se de manera incremental a partir de la tercera residència adquirida per una mateixa persona física o jurídica, en forma de complement al tipus d'IVA corresponent a aquestes transaccions.

També es demana derogar els beneficis fiscals dels quals gaudeixen actualment les socimis i facilitar l'accés a l'habitatge aplicant tipus d'IVA reduïts a l'adquisició amb propietat del primer habitatge per part dels menors de 35 anys. Esquerra vol que aquest tipus reduït s'equipari a l'aplicable als habitatges qualificats de protecció oficial o de promoció pública.

IVA DEL 21% ALS PISOS TURÍSTICS

Una altra petició que fa ERC i que el PSOE comparteix és aplicar un tipus del 21% en l'IVA dels arrendaments turístics, inclosos aquells oferts o gestionats per plataformes digitals.

ERC insta el Govern central a introduir una modificació en la normativa sobre hisendes locals per permetre als ajuntaments en zones de mercat residencial tensionat aplicar un recàrrec a l'IBI dels habitatges turístics i habitatges en mans de grans tenidors, ampliable si el titular de l'habitatge no pot acreditar cinc anys de residència consecutiva a l'Estat.

A això sumen una proposta per crear un marc fiscal favorable a les cooperatives d'habitatge en règim de cessió d'ús que incentivi la creació i el desenvolupament d'aquest tipus de projectes, inclosa la modificació de l'IBI i l'impost per les construccions, instal·lacions i obres per a aquest tipus d'entitats i l'establiment d'incentius per a les persones que hi participin.

Finalment, el partit demana impulsar les modificacions legals oportunes per garantir que no es posi en qüestió per part de cap administració pública la competència civil de les autonomies amb competències en matèria d'habitatge i règims civils, forals o especials per regular el contracte d'arrendament urbà.