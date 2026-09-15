ERC demana al Govern i a Barcelona que presentin anualment balances per sectors econòmics

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC i candidata a l'alcaldia de Barcelona, Elisenda Alamany, ha anunciat aquest dimarts que el seu partit presentarà al Parlament i a l'Ajuntament de Barcelona una proposta de resolució perquè el Govern i el consistori analitzin i publiquin anualment unes balances per sectors econòmics per saber "quina riquesa genera" cadascun.
En una roda de premsa aquest dimarts al Parlament, juntament amb la portaveu del grup, Ester Capella, ha destacat que aquesta és una de les observacions que feien els economistes de l'informe 'Fènix' i ha dit que han parlat amb els seus autors per fer efectiva aquesta recomanació: "És evident, hem de parlar de model econòmic i també l'hem de reorientar per trobar un camí propi, un model propi català", ha defensat.
Ha alertat que el model econòmic actual porta a una feblesa i que, malgrat que l'economia creix, les famílies no ho perceben perquè el model "no es basa en l'augment de la productivitat" i considera que s'aposta per sectors que no aporten valor afegit.
"Aquest és un model de creixement vague que va bé a uns pocs, que s'omplen les butxaques i creixen. Un creixement a còpia de sous baixos que aleshores hem de pagar entre tots", ha apuntat.
Així, ha dit que conèixer aquestes dades és un primer pas necessari per decidir com reorientar el model econòmic i saber "qui hi està guanyant" i quant està guanyant amb les circumstàncies actuals.