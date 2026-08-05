ERC demana explicacions a Interior per la inclusió de l'independentisme català en un informe d'Europol sobre terrorisme

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID, 5 ago. (EUROPA PRESS) -
ERC ha sol·licitat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en les comissions d'Interior del Congrés i del Senat perquè doni explicacions sobre la inclusió de l'independentisme català en l'últim informe sobre la situació i tendències del terrorisme d'Europol (ET-SAT).
La iniciativa dels republicans arriba després que l'informe de l'agència europea faci referència al "separatisme extremista català" dins de l'apartat dedicat al terrorisme etnonacionalista i separatista.
"Escàndol rere escàndol: o Marlaska creu que els indepes som terroristes o no té ni idea del que es cou a ca seva. Qualsevol de les dues alternatives resulta esgarrifosa. A veure com se'n surt a la compareixença que li acabem de demanar", ha criticat el senador d'ERC Joan Queralt en un missatge publicat a la xarxa social 'X'.
JA VA SER POLÈMIC FA DOS ANYS
En aquest sentit, l'informe de l'Europol sosté en l'apartat dedicat a Catalunya que "el separatisme extremista català es va mantenir fragmentat, operativament feble i limitat en la seva gran majoria a una activitat esporàdica i simbòlica, sense indicis de capacitat per exercitar una violència sostinguda o a gran escala".
La referència a l'independentisme català en l'informe d'Europol ja va provocar una controvèrsia el 2023. Llavors, el Ministeri de l'Interior va remetre una carta a l'agència europea sol·licitant que eliminés del document la vinculació entre l'independentisme català i el terrorisme.