ERC demana que els diners descomptats del salari dels docents per les vagues es destinin a millorar els centres

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
El grup d'ERC al Parlament ha demanat al Govern que els diners que s'han descomptat del salari dels professors per haver exercit el seu dret a vaga en el curs 2025-2026 es destinin a "actuacions de millora, manteniment i renovació d'equipaments dels centres educatius públics".
En un comunicat aquest dijous, els republicans expliquen que han registrat una proposta de resolució en la comissió d'Educació del Parlament en la qual també demanen al Govern saber l'import total retingut als professors en vaga i a què destinaran aquests diners.
ERC considera que aquests recursos han de "contribuir a reforçar el sistema educatiu català i no poden acabar destinats a finalitats alienes a l'educació", i insta el Govern a garantir que aquests diners no siguin transferits a altres àmbits o actuacions desvinculades de la millora de centres educatius públics.