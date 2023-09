ERC demana al Congrés posar fi a l'obligatorietat d'anar a les convocatòries de la selecció espanyola

MADRID, 22 set. (EUROPA PRESS) -

ERC ha registrat una proposició de llei al Congrés per posar fi a l'obligatorietat d'acudir a les convocatòries de la selecció espanyola de futbol i altres esports, de tal manera que només sigui una opció voluntària de l'esportista.

Es tracta d'una antiga reclamació dels republicans que s'ha registrat arran de les queixes de bona part de les futbolistes de la selecció, que han admès que van acudir "per obligació" a la convocatòria de la seleccionadora Montse Tomé, ja que despenjar-se'n podria implicar sancions de fins a 30.000 euros i, fins i tot, la suspensió de la llicència federativa.

La iniciativa, recollida per Europa Press, consisteix en una modificació de la llei de l'esport perquè la presència de qualsevol jugador en la selecció deixi de ser considerada un deure i sigui exclusivament un dret, alhora que estableix la capacitat de lliure elecció de qualsevol esportista per decidir si acudir o renunciar a la convocatòria.

El text, registrat en català i castellà, l'haurà de qualificar la Mesa del Congrés per remetre'l al Govern central, que té capacitat de veto en les iniciatives legislatives que poden suposar una augment de la despesa o reducció dels ingressos pressupostaris, i després ja es podrà debatre en el ple de la cambra baixa per decidir si comença o no la tramitació parlamentària.