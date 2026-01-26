ERC demana la compareixença de Sánchez, Puente i el president d'Adif pels incidents a Rodalies

Fernando Sánchez - Europa Press - Arxiu
MADRID 26 gen. (EUROPA PRESS) -
ERC ha registrat la sol·licitud de compareixença del líder del Govern central, Pedro Sánchez, del ministre de Transports, Óscar Puente, i del president d'Adif, Pedro Marco de la Peña, per exigir explicacions arran les diferents suspensions del servei de Rodalies.
Les suspensions del servei de la setmana passada es van produir, segons Renfe, per motius de seguretat després de diversos incidents en els últims dies, entre ells un accident a Gelida (Barcelona) que es va saldar amb la vida d'un maquinista en pràctiques.
En concret, la formació catalana ha registrat la petició de compareixença de Sánchez i Puente al Senat i la de Marco de la Peña a la comissió de Transports del Congrés per exigir "responsabilitats i explicacions" per les reiterades incidències que han provocat la suspensió total i parcial del servei.
Entre altres punts, ERC denuncia les deficiències tècniques i de gestió detectades, la manca de mesures preventives en punts crítics de la xarxa i les actuacions previstes per garantir la seguretat i la informació als usuaris. El partit també denuncia el "caos" que hi ha a Rodalies.