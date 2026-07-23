ERC demana la compareixença de Puente i Marco (Adif) al Senat per l'esvoranc de Montcada (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
ERC ha demanat la compareixença del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i el president d'Adif, Luis Pedro Marco, al Congrés i al Senat perquè donin explicacions sobre les "últimes incidències a la xarxa ferroviària de Catalunya" i l'esvoranc de Montcada i Reixac (Barcelona) de dimecres, informa en un comunicat aquest dijous.
Dimecres al matí es va produir l'esfondrament d'un pou de les obres de soterrament que duu a terme Adif, que va engolir una grua i va provocar una esvoranc de grans dimensions.
Actualment, el forat s'està omplint amb morter i està previst que el servei de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies no es pugui recuperar fins la setmana vinent.