ERC demana la compareixença de Luis Planas a les Corts per informar dels casos de pesta porcina africana

Alberto Ortega - Europa Press - Arxiu
MADRID 1 des. (EUROPA PRESS) -
ERC ha registrat al Congrés i al Senat la sol·licitud de compareixença del ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, perquè detalli les actuacions del seu departament davant l'aparició de casos de pesta porcina africana.
Fins avui han aparegut a Barcelona dos senglars morts que tenien aquesta malaltia que a Espanya no era present des del 1994. Hi ha vuit casos més de senglars sospitosos de tenir-la.
El ministre Planas va comparèixer dissabte per enviar un missatge de tranquil·litat i assegurar que el proveïment de porcí està garantit, alhora que es va comprometre a lluitar per limitar al màxim l'impacte econòmic del succés.
Segons les estimacions de la Generalitat, la pesta porcina africana posa en risc 3.000 milions d'euros d'exportacions a Catalunya, dels quals 1.000 milions corresponen a països fora de la Unió Europea (UE).
En aquest context, ERC ha demanat que Luis Planas comparegui per aportar "transparència i una explicació clara" sobre les gestions dutes a terme en el marc de les seves competències per garantir la màxima seguretat i protegir el sector.