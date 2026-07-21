ERC defensa que la prohibició de la compra especulativa d'habitatge es limiti als grans tenidors

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha explicat que la seva formació ha presentat esmenes al projecte de llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge dels Comuns perquè es limiti als grans tenidors (persones físiques o jurídiques amb més de 5 habitatges) i persones jurídiques.
En una roda de premsa a la cambra aquest dimarts ha defensat que el seu partit vol una llei "robusta i aplicable" i treure l'habitatge de la lògica especulativa del mercat, per la qual cosa considera important que quedi circumscrit als grans tenidors i persones jurídiques.
"Pensem que no es pot tractar igual una persona que té 3 habitatges que una que en té 15 o 20", ha explicat, i ha subratllat que cal diferenciar entre les persones que habiten en un habitatge i les que pretenen obtenir un benefici econòmic.
En aquest sentit, ha insistit que cal posar el tall en la figura dels grans tenidors: "La norma ha de ser robusta jurídicament, ha de poder ser aplicada, ha de poder tenir pervivència en el temps i ha de produir els efectes que es persegueixen", ha sostingut.
"Hem de buscar perfectament on és la frontera", ha advertit.