ERC defensa incrementar la taxa turística per "minimitzar les conseqüències" del turisme

BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -
La diputada d'ERC al Parlament Laia Cañigueral ha defensat l'acord assolit entre el PSC, ERC i els Comuns per incrementar la taxa turística i ha dit que anirà destinada a "minimitzar les conseqüències, que també n'hi ha negatives" del turisme.
En una roda de premsa a la cambra aquest dimarts, acompanyada per la portaveu de la formació al Parlament, Ester Capella, ha dit que la taxa turística serà una "eina municipalista" perquè, diu, són els ajuntaments els qui assumeixen en el dia a dia la gestió del turisme.
Així, ha explicat que els municipis podran decidir a què destinen els recursos generats pel recàrrec municipal el qual, ha dit, pot ser una eina "desestacionalitzadora" perquè els ajuntaments podran triar en quin període de liquidació de l'any apliquen aquest recàrrec.
També ha afegit que s'ha tingut en compte la realitat "de la Catalunya sencera" ja que, ha assegurat, a Barcelona s'aplicarà la taxa de manera immediata quan sigui aprovada i a la resta de Catalunya tindrà una aplicació gradual.
Ha assegurat que aquesta taxa suposarà un "retorn a la ciutadania" del que genera l'activitat turística i ha destacat que un 25% anirà destinat a polítiques d'habitatge.
"Estem en un moment en el qual el que necessitem és que els diners que recaptem amb la taxa turística serveixin per pal·liar les conseqüències negatives que també té el turisme", ha explicat, i ha afegit que els turistes han de contribuir a mantenir el territori i el benestar de la ciutadania, textualment.